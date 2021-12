Taśmy Obajtka w "Wyborczej". Jest wyrok Sądu Okręgowego

Daniel Obajtek wniósł do sądu pozew przeciwko "Gazecie Wyborczej", żądając sprostowania ws. artykułu, który gazeta opublikowała w lutym 2021 roku - "Taśmy Obajtka. Szymek, to ściśle tajne przez poufne". Domagał się, by w sprostowaniu znalazło się oświadczenie o tym, że nie kłamał przed sądem w sprawie zarządzania spółką TT Plast. Pozew sporządził mecenas Maciej Zaborowski. W uzasadnieniu pełnomocnik Obajtka przekonywał, że sprostowanie ma wyrazić jedynie subiektywny punkt widzenia osoby, która wnosi o jego publikację.