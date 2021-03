Taśmy Obajtka. Sebastian Kaleta zabrał głos. "Próba wykreowania afery"

Taśmy Obajtka zostały opublikowane przez "Gazetę Wyborczą". W środę ujawniono kolejne nagrania z udziałem prezesa Orlenu. Autorzy najnowszej publikacji "GW" twierdzą, że Daniel Obajtek miał złamać ustawę o samorządzie, jeszcze jak sprawował funkcję wójta Pcima. Do tematu "taśm Obajtka" odniósł się Sebastian Kaleta. Stwierdził on, że to "próba wykreowania afery".

Taśmy Daniela Obajtka. Komentarze polityków Źródło: East News , Fot: Tomasz Kudala