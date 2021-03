Taśmy Daniela Obajtka. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Kulisy

We wtorkowym wydaniu "GW" czytamy, że nie zbadano też wątku prowadzenia niedozwolonej działalności przez ówczesnego wójta Pcimia . Decyzję dotyczącą porzucenia postępowania podjęła Katarzyna Miszograj, która w 2018 roku otrzymała prokuratorską nominację od prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wcześniej była jedynie asesorem.

Dziennik podaje, że prok. Miszograj nie odsłuchała nawet nagrać Obajtka, a jedynie zapoznała się z załączonymi do zawiadomienia transkrypcjami zapisów rozmów telefonicznych.

Taśmy Daniela Obajtka. Prokuratorzy komentują brak wszczęcia śledztwa

O braku postępowania wobec Daniela Obajtka wypowiedzieli się anonimowo doświadczeni śledczy, z którymi porozmawiała "Wyborcza". - Głupoty napisała ta dziewczyna. Nie dziwię się, że nagrań nie odsłuchała, bo nie dałoby się odmówić - ocenia jeden z prokuratorów. Jego zdaniem jest to "kolejna sprawa uwalona z powodów politycznych".

- Widać, że wie, skąd wiatr wieje. Nie mogła nie wiedzieć, kto to Obajtek - mówi inny śledczy. "GW" przypomina, że obecny prezes PKN Orlen pełnił wcześniej funkcję szefa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Daniel Obajtek. Komputery z rządowej agencji trafiły do bliskich mu gmin

We wtorek nowe informacje w sprawie prezesa Orlenu podał też portal onet.pl. Z opublikowanych ustaleń wynika, że kiedy był on szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to przekazał bliskim sobie gminom kilkaset komputerów. Łącznie w latach 2016-2017 ARiMR rozdał 591 zestawów stacjonarnych i 54 laptopy oraz 6 drukarek.