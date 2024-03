"Horrendum". Kaczyński odpowiada na pytanie o "taśmy Obajtka"

- Ja oczywiście wiem o tej sprawie, ale tak jak i pan od niedawna, i nic bliższego na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, czy tego dokonywały służby, czy było to dokonane w jakiś inny sposób. Nie wiem oczywiście, czy było odpowiednie pozwolenie ze strony sądów. Tej sprawy nie znam, jest ona dla mnie zaskakująca. A że to - jak pan powiedział, "śmiga po mediach" - to jeszcze dalej idące, pozwolę sobie użyć takiego słowa, horrendum - powiedział Jarosław Kaczyński.