"Taśmy Kaczyńskiego": Ryszard Petru składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa

- Zawiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 230 Kodeksu Karnego przez Jarosława Kaczyńskiego - napisał na Twitterze Ryszard Petru. Jest to reakcja polityka na publikację Gazety Wyborczej ws. "taśm Kaczyńskiego".

Ryszard Petru reaguje na "taśmy Kaczyńskiego"

- Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - brzmi Art. 230. § 1 KK. - W wypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - czytamy w paragrafie 2.

Publikacja Gazety Wyborczej ws. "taśm Kaczyńskiego"

- Przecież ja nie chcę nikogo oszukiwać. Ja wiem, że to było robione dla nas. Ja bym chciał zapłacić, tylko muszą być do tego podstawy w papierach. Gdyby do tych wszystkich opracowań, które tu są, były dołączone rachunki. Ile to kosztowało. Znaczy - jaka, ile firma za to bierze - dodał prezes PiS.