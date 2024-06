Tartan Army na niemieckich ulicach. Szkoci się bawią "do upadłego"

Chociaż sam mecz otwarcia Euro 2024 nie dał Szkotom powodów do radości, to kilka godzin przed nim pokazali, jak potrafią bawić się kibice. Jak podaje Mark Dittmer-Odell, brytyjski konsul w Monachium, na turniej do Niemiec wybiera się pół miliona fanów z Wielkiej Brytanii, z czego 200 tysięcy to Szkoci.