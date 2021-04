Tarnów. Mężczyzna wyskoczył z płonącego mieszkania. Zginął

Do pożaru doszło w sobotę wieczorem. Strażacy otrzymali zgłoszenie około godz. 21. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że mężczyzna siedział na parapecie mieszkania na dziewiątym piętrze. W mieszkaniu za jego plecami widać było płomienie.

- Strażacy krzyczeli do mężczyzny, żeby cofnął się do mieszkania. Ten nie reagował. W momencie wejścia do mieszkania mężczyzna skoczył - powiedział bryg. Rafał Waśko z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.