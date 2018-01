Tarczyński triumfuje. "Przeproście rodziny fałszywie oskarżonych"

Członkowie zespołu Decapitated, oskarżeni przez amerykańską prokuraturę o zbiorowy gwałt i porwanie, zostali oczyszczeni z zarzutów. To również triumf posła PiS Dominika Tarczyńskiego, który od początku wspierał polskich muzyków i wierzył w ich niewinność. - Czekam na przeprosiny - zwrócił się do tych, którzy go krytykowali. Zażądał też przeprosin dla rodzin fałszywie oskarżonych.

Dominik Tarczyński wspierał oskarżonych muzyków (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Dominik Tarczyński tłumaczył na łamach Wirtualnej Polski, dlaczego postanowił wstawić się za oskarżonymi muzykami: - W mojej ocenie jako prawnika te zarzuty są absurdalne. Po drugie są Polakami i każdy Polak bez względu na to, czy jest członkiem zespołu, górnikiem, nauczycielem, czy wykonuje każdy inny zawód, ma prawo do wsparcia państwa polskiego, jeśli jest oskarżony poza granicami kraju - mówił w grudniu.

Zarzuty dla muzyków wywołały w Polsce burzę, jednak poseł PiS od początku wierzył w ich niewinność. Jego działania przyniosły rezultaty, bo amerykańska prokuratura oczyściła muzyków za zarzutów. - Fałszywe oskarżenie mogło spotkać każdego z nas na obcej ziemi. Cieszę się, że wracają do swoich rodzin - napisał na Twitterze.

Czeka na przeprosiny

Dominik Tarczyński zażądał również przeprosin od tych, którzy byli przeciwko niemu. Pojawiły się wtedy oskarżenia, że poleciał na spotkanie z muzykami do USA za publiczne pieniądze. - Poleciałem tam za własne, prywatne oszczędności - odpowiedział teraz poseł PiS.

Zarzucano mu również, że nie ma wystarczających dowodów na niewinność Polaków, aby tak zaciekle ich bronić. - Przeproście rodziny fałszywie oskarżonych, a teraz oczyszczonych z zarzutów - zażądał Tarczyński.