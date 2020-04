WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 Piotr Muellertarcza antykryzysowa oprac. Karolina Kołodziejczyk 57 min. temu "Tarcza Antykryzysowa" to dopiero początek. Piotr Mueller o kolejnych działaniach rządu Piotr Mueller był gościem programu "Tłit". Rzecznik rządu przyznał, że podpisana "Tarcza Antykryzysowa" to pierwszy tak szeroki pakiet w... Rozwiń w tej chwili wiemy że stać nas na … Rozwiń Transkrypcja: w tej chwili wiemy że stać nas na to aby wygenerować m-pakiet tacy antykryzysowej w ramach środków budżetowych i płynność owych łącznej wartości ponad 200 miliardów złotych to jest bezpieczna gra cześnie ogromny pakiet którego nigdy w historii Polski chciałbym podkreślić nigdy w historii Polski takiego pakietu antykryzysowego nie było więc oczywiście potrzeby zdajemy sobie sprawy mogą być większe ale dlatego też robimy za interweniować jeszcze w kolejnych ale nie wykluczam że kolejne specustawy w najbliższych miesiącach powstaną i ta pomoc dla pracodawców przedsiębiorców dla biznesu w ogóle będzie szersza niż te 212 miliardów Jakie są przewidywane jak w ramach tarczy antykryzysowej powiem więcej ja nie wykluczam że te rozwiązania będą nawet nie nawet w najbliższych miesiącach na najbliższych tygodniach ponieważ tak jak jemy sytuacja na rynku międzynarodowym w gospodarce światowej jest bardzo dynamiczna ale trzeba sobie też uczciwie powiedzieć że Stoimy przed ogromnym kryzysem ty kryzysem którego nie było co najmniej od kilkudziesięciu lat sytuacja jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych osób pod kątem bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest rekordowa w historii tego Czy rząd ma szacunku dzisiaj tego ile wyniesie bezrobocie do końca roku na przykład te szacunki w tej chwili nie mogą w realnie być prowadzone ponieważ Myślę że będzie można to ocenić pod koniec dopiero kwietnia gdy będziemy widzieć jak wyglądają podróżny na chwilkę do tarczy pani Ani w sobotę bardzo ciekawe rozwiązania mogą być proponowane w najbliższych tygodniach czy to oznacza i Czy pan może to zadeklarować że Niewykluczone jest wiesz same zbierze się ponownie najbliższych tygodniach właśnie że parlament znów będzie obradować nad kolejnymi a rozwiązanie rozwiązaniami proponowanymi przez rząd tak tak oczywiście my to zapowiadaliśmy Zresztą ale można tą deklarację jasno położyć na stół że jeżeli będzie taka potrzeba to dodatkowe środki finansowe czy modyfikacja na tarczy antykryzysowej będą prowadzone w najbliższych tygodniach bo pamiętajmy że musimy reagować sposób elastyczny Na szczęście mamy możliwość głosowania zdalnego w Sejmie w związku z tym to też powoduje że te projekty ust mogą być przyjmowane najszybciej pamiętajmy też że kartacza tylko osoba to jest pakiet rozwiązań nie tylko finansowych ale również nie tylko finansowych z budżetu państwa ale również płynnościowy czyli pozwalających na finansowej przez podmioty gospodarcze ale również rozwiązania o charakterze formalnym czyli przedłużenia pewnych zobowiązań przedłużenia formalności kodeksu w kodeksie postępowania administracyjnego w sprawach sądowych w związku z tym jakie modyfikacje zapewne będą pojawiały się jeszcze w wielu miejscach bo ta rzeczywistość jest bardzo szeroka i my musimy reagować na to co pojawia się jeżeli chodzi o wnioski strony pracowników czy pracodawca