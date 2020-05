Tarcza antykryzysowa 3.0. Senat przyjął ją z szeregiem poprawek

Senatorowie wnieśli do uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia ustawy poprawki. Opowiedzieli się za tym, by wykreślić przepisy, które ich zdaniem nie mają nic wspólnego z pomocą związaną z epidemią koronawirusa. Mowa m.in. o zapisie dotyczącym wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W tarczy antykryzysowej senatorowie nie widzą też przepisów o sądach powszechnych i elektronizacji niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw. Poprawki zakładają za to podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmiany zasady przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju Unii Europejskiej.