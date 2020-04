Tarcza 2.0. Robert Biedroń mówi o "absurdach"

w takim razie Stąd wynika ten pośpiech o wczoraj Jadwiga emilewicz mówiła że ma nadzieję że prezydent zdążę podpisać ustawę o tej tarczy antykryzysowej 20 i jeszcze przed świętami wielkanocnymi to pomoże przedsiębiorcom pomoże zatrzymanie pali zwolnień polskich pracowników to jest wydmuszka bo nasi posłowie pracowali przez cały wczorajszy wieczór i noc nad tą nad tym projektem i widzę że ten projekt ma po prostu bardzo wiele wad on realnie nie pomaga polskim pracownikom przedsiębior No zawieszenie na przykład płatności ZUSu Czy nie wiem kwestie związane ze zmianami w ustawie o nasiennictwie czy zawieszenie wyborów uwaga Kaczyński za jedne wybory w Polskim Związku łowieckim bo ta ustawa tego między innymi dotyczyła zoo absurdy nie na to czekają czeka polskie społeczeństwo polskie społeczeństwo czeka na to przenieść na przykład 22 miliardy złotych na ratowanie polskiej Służby Zdrowia w schowaliśmy jako lewica w senacie i oczywiście rząd tego nie załatwił przedsiębiorstwa czekają na realną pomoc na przykład wnioskowali śmy Okej to nie zostało uwzględnione 50% dopłat do wszystkich kosztów stałych typu prąd najem wszystkie rachunki i tak dalej Czy pracownicy czekają na realne ratowanie ich miejsc pracy czyli na przykład 75% do wynagrodzenia tak jak to ma miejsce na przykład zdanie czy innych krajach Który z Wielkiej Brytanii Jest nawet 80% jednym z takich pomysłów jest przesuwanie czy też wysyłanie pracowników na przymusowy dwutygodniowy urlop wczoraj mówił tutaj że lepsze jest to niż utrata pracy lewica popiera takie postulaty takie rozwiązania lewica popiera wszystkie rozwiązania które gwarantowały pracownikom ich bezpieczeństwo finansowe i ich rodzin to jest najważniejsze dzisiejsze propozycje rządu są niewystarczające 4% wsparcia dla miejsc pracy to jest niewystarczające te wszystkie propozycje które mają Ula stycznia ci Kodeks Pracy niewystarczające przez ostatnie 15 lat uelastycznia i rynek twierdząc że wolny rynek wszystko ureguluję a Jak trwoga to do Państwa jak trzeba tylko Panie Piotrze jest najważniejszy podział Kto jest na o liberałem liberałem czy jeszcze kolwiek innym czy po prostu faktycznie nie lepiej na ten moment zawiesić niektóre punkty Kodeksu pracy i na przykład móc wysyłać wysyłać pracowni dwa tygodnie przymusowego urlopu dzisiaj Najważniejsze żeby ratować miejsca pracy i ratować bezpieczeństwo finansowe milionów Polek i Polaków ludzie muszą mieć pieniądze żeby bo spadną w spiralę zadłużenia przestaną spłacać kredyty przestanę płacić rachunki przestanę płacić bieżące zobowiązania i wtedy dopiero będziemy mieli track Kto jest największe wyzwanie dzisiaj dla naszego dla naszego państwa Jeżeli to państwo Twierdzi że ma nieograniczone możliwości drukowania pieniędzy jeżeli rząd morawieckiego twierdzi że tej kasie w tym budżecie tegorocznym jeszcze nigdy w historii Polski nie było tyle pieniędzy to apeluję do pana premiera morawieckiego żeby ratował te miejsca pracy żeby ratował tych ludzi którzy masowo tracą pracę przecież państwo też o tym piszecie do urzędów pracy Zgłaszają się rekordowe ilości ludzi siedmiokrotnie więcej niż niż w lutym tego roku zgłosiło się do Urzędu Pracy w niektórych województwach ale to sugeruję pan że trzeba drukować pieniądze idą rozdawać się ludziom nie ja sugeruję żeby sprawiedliwie te pieniądze jeżeli ten znalazł 70 miliardów złotych na ratowanie banków bo tyle przekazano w tarczy antykryzysowej 10 po wierzę że można znaleźć także pieniądze na ratowanie ludzi naprawdę panki nie są ważniejsze od ludzi już raz ten błąd popełniono w 2008 roku pan redaktor pamięta i państwo pamiętacie w 2000 roku podczas kryzysu finansowego u wierzono że trzeba najpierw uratować banki a banki uratują ludzi uratowano banki ale przegrali ludzie przez co Tacy ludzie jak Kaczyński Trap na fali populizmu kiedy zamykają firmy kiedy ludzie tracili pracę ze skali w sile politycznej odgrywali wybory bo ludzie będzie sfrustrowani bo zobaczyli że uratowano lity że uratowali się A ty jak pan Zresztą premier morawiecki który przecież nic nie boję się że może on jakoś ratować banki to potrafi ale warzywniak aby nie uratował czy zwykłego małego kiosku bo nie masz zielonego pojęcia jak działa taki małe skromne mała strona firma