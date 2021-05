Tarcia w PiS. Nowa rola marszałek Witek?

Pojawienie się marszałek Sejmu Elżbiety Witek na konferencji prasowej poświęconej przedstawieniu założeń Polskiego Ładu wywołało falę komentarzy na temat jej przyszłej roli w PiS. Wirtualna Polska z rozmów z politykami partii rządzącej dowiedziała się, że prezes PiS ma daleko idące plany związane z obecną marszałek Sejmu, które sięgają nawet przewodnictwa w partii. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. - Czy wracamy do czasu Związku Radzieckiego, czy Chin, gdzie obecność na trybunie miała jakieś zasadnicze znaczenie? Mnie nie zaskakuje, że marszałek Sejmu jest obecna na jakichś ważnych wydarzeniach dotyczących polityki rządowej. W przeszłości bywało to wręcz normalne - powiedział polityk w programie WP "Newsroom". Zdaniem Cimoszewicza nie ma na razie żadnych podstaw do wyciągania tak daleko idących wniosków, choć nie wykluczył, że PiS czekają zmiany personalne.

