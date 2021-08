Talibowie najbogatszą grupą terrorystyczną. Bogacą się głównie na handlu narkotykami i wydobyciu surowców

Afganistan. Talibowie najbogatszą bojówką terrorystyczną świata

W Afganistanie znajdują się także rozległe złoża rudy żelaza. Szacuje się, że jest to łącznie 2,2 miliarda tego pierwiastka o wartości około 250 miliardów funtów. Spustoszone wojną państwo posiada również połacie złota, szacowane na ok. 2700 kilogramów o łącznej wartości 123 milionów funtów. Jest też gaz ziemny - według wstępnych analiz spod afgańskiej ziemi można by wydobyć ok. 500 baryłek tego surowca.