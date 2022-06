"Taktyczne i profesjonalne" wycofanie Ukraińców. Zła wiadomość dla Rosjan

Amerykańskie systemy rakietowe HIMARS w Ukrainie

Amerykanin odniósł się też do systemów artylerii rakietowej HIMARS, które w tym tygodniu dostarczono do Ukrainy. Pracownik Pentagonu stwierdził, że nowy sprzęt powinien podwoić zasięg ukraińskiej artylerii. Kolejna partia z czterema systemami HIMARS ma dotrzeć do Ukrainy w lipcu.