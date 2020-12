"Takie pytania słyszę w TVP". Cezary Tomczyk się zdenerwował

Szef klubu KO Cezary Tomczyk proszony był w programie "Tłit" o komentarz do zarzutów, że PO straciła tożsamość. - Tego typu wypowiedzi słyszę głównie w TVP Info. Każdego dnia - odparł poseł. Po czym dodał: "W styczniu zostanie ogłoszona nowa deklaracja ideowa. Dziś PO jest najsilniejszą partią opozycyjną, a KO najsilniejszą formacją". Pytany o 3 "filary PO" ogłoszone przez szefa partii Borysa Budkę, Tomczyk wskazał, że "PO nigdy nie była i nie będzie partią ideologiczną". - Łączymy ludzi, którzy w sprawach światopoglądowych mają różne zdanie, jak społeczeństwo. Tylko w takich partiach, które nie są partiami jednego kierunku, jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które będą do zaakceptowania przez całe społeczeństwo - przekonywał Tomczyk. Pytany, czy w deklaracji znajdzie się kwestia aborcji, stwierdził, że "takie rzeczy będą zawarte w programie KO". - Deklaracja ideowa to pokazanie, czy chcemy być partią centrową, jaki mamy pomysł na to.(…) Ma pokazać, gdzie PO widzi swoje miejsce, jakie wartości są dla nas najważniejsze i co nas łączy - tłumaczył szef klubu KO. Prowadzący program Michał Wróblewski nie odpuszczał i pytał, co więc o aborcji znajdzie się w programie KO.

