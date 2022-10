Takich cen paliw nie było. Czarny scenariusz na horyzoncie

Polski VAT i unijne embargo

Słaby złoty nie jest jedynym problemem. Na razie tylko do grudnia przedłużona została tarcza antyinflacyjna. Jeśli rząd nie zdecyduje się na jej utrzymanie (premier zapowiedział, że decyzja zapadnie w grudniu), VAT na paliwa wróci z 8 proc. na 23 proc. Oznacza to, że tylko z tego powodu średnie ceny wzrosną o około złotówkę. To już samo w sobie może spowodować, że za diesla zapłacimy blisko 9.50 za litr.