Taki lider jak Zełenski zdarza się tylko raz. Miażdży Putina siłą swojej psychiki

Przy Putinie miał być szarą myszką. Rozpycha się łokciami

W czasach wojny przywódca, który potrafi zmotywować i zmobilizować, to skarb. To on daje nadzieję, on utrzymuje wysokie morale. - Dzięki jego wystąpieniom i odwadze, wiele osób zdecydowało się stanąć do walki. Zełenski nie uciekł, on został w Kijowie z bronią w ręku, czym pokazał rodakom, że tak należy postąpić. Bez wątpienia to także wpłynęło mobilizująco na Ukraińców przebywających poza krajem. Wrócili, bo poczuli jedność z narodem, z ojczyzną i z przywódcą. Prezydent zbudował mental, który trudno jest złamać - ocenia psycholog Karolina Klein.