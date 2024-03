Tak źle nie było od dawna. Braki kadrowe w policji są przerażające

Kadrowy kryzys w policji ma wiele przyczyn. Z jednej strony, jest mało osób, które spełniają warunki przyjęcia do służby i są chętne do podjęcia takiego zobowiązania. Z drugiej strony, wiele osób zwraca uwagę na atmosferę panującą w policji, która nie jest satysfakcjonująca i pozostawia wiele do życzenia, wymienia RMF FM.