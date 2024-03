"Najpierw u Dudy, potem u Hołowni". Kobiety będą protestować

"Jutro, 8 marca, wychodzimy na ulice po ustawę w sprawie dostępnej pigułki "dzień po" i nasze prawo do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. Pod Pałac Prezydencki, a także do ciebie, Szymonie, który zapowiedziałeś procedowanie ustaw proaborcyjnych na trwającym właśnie posiedzeniu Sejmu i w ostatniej chwili to odwołałeś, żeby nie posypał się plan z zakazem aborcji, którego, tak prywatnie, jesteś gorącym zwolennikiem. I jeszcze ta "troska o kobiety". Wystraszony cwaniak. Wyjątkowo odrażające" - czytamy dalej.