Tak źle jeszcze nie było. Kim Dzong Un zwołał specjalne posiedzenie

Sytuacja gospodarcza Korei Północnej "najgorszą sytuacją" w historii

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zamknięcia przez władze Korei Płn. Granicy z Chinami. Spowodowało to dramatyczny spadek handlu zagranicznego, niemal do zera, co w efekcie przełożyło się do jeszcze większego pogorszenia gospodarczej sytuacji kraju.