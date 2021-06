Syn Mariana Banasia o patologiach rządu PiS. "Zinstytucjonalizowane złodziejstwo"

Syn prezesa NIK twierdzi, że narracja oparta o tradycyjne wartości i patriotyczne hasła może nie wystarczyć do zrealizowania partyjnych planów wobec 700 mld złotych, które Polska pozyska z Unii Europejskiej. - "Bóg, honor, ojczyzna" to przykrywka do realnej, brutalnej walki o bardzo realną górę kasy. A kto może przeszkodzić w swobodnym, partyjnym dzieleniu łupów? Niezależny NIK z "pancernym Marianem" na czele - ocenił.