Mocne oświadczenie Mariana Banasia. Uderza w Ziobrę i Kamińskiego

Następnie prezes NIK zwrócił się bezpośrednio do Kamińskiego i Ziobry, wzywając do ujawnienia zebranych w jego sprawie materiałów. "Dlatego kieruję dziś do Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry wniosek o upublicznienie wszystkich materiałów zgromadzonych przez blisko 2 lata tak, aby opinia publiczna mogła zapoznać się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w ww. sprawie" - czytamy.