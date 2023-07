Tak zarabia koleżanka Beaty Szydło. Blisko pół miliona złotych w 2022 roku

Później w latach 2000-2019 kierowała Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. W rozmowie z "Gazetą Krakowską" mówiła, że to właśnie Szydło namówiła ją, by została dyrektorką szpitala powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu. W 2016 roku rząd Szydło przyznał tej placówce 3 mln zł na zakup aparatury do pracowni rezonansu magnetycznego. Podczas jej otwarcia wstęgę przecinały wspólnie Szydło i Bigos-Jaworowska.