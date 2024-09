Tak wygląda Lądek-Zdrój po przejściu kataklizmu. "Najgorszy obrazek"

W Lądku-Zdroju krajobraz po kataklizmie, który przeszedł tam w weekend, jest porażający. Widać m.in. olbrzymie ilości błota i żwiru, złamane na pół domy czy zerwane mosty. Do znanej miejscowości uzdrowiskowej w Kotlinie Kłodzkiej nie da się dojechać od polskiej strony, ponieważ wszystkie drogi są nieprzejezdne. O "kompletnie zerwanym asfalcie" mówił Jakub Bujnik, który jest na miejscu. - Mam wrażenie, że to najgorszy obrazek, jaki do tej pory widziałem - przekazał reporter WP, dodając: - Jest tragiczny, smutny i przygnębiający. Zniszczony jest most, którym można dostać się na rynek w Lądku-Zdroju, na ulicach leżą wielkie konary drzew. - Udało nam się wejść do kilku domów wraz z właścicielami, którzy są załamani i mówią wprost: "nie mamy do czego wracać" - podkreślił reporter.

