Tak wyborcy PiS widzą Morawieckiego i Kaczyńskiego. Ekspert: "niewymienialni"

Marcin Duma z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych odniósł się do sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że ponad połowa respondentów ma złe zdanie na temat działalności premiera Mateusza Morawieckiego. Ekspert przekazał, że premierzy zazwyczaj na początku sprawowania swoje funkcji są oceniani dobrze, później te wyniki są słabsze. - Mamy taką krótką premię na początku "premierowania". Potem zazwyczaj jest ciut gorzej - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Marcin Duma. - Jeżeli cofniemy się i spojrzymy na to, jak premier był oceniany ponad rok temu, czyli jeszcze przed rekonstrukcją, która odbyła się jesienią ubiegłego roku, to te wyniki były znaczne lepsze niż premierów w podobnym momencie urzędowania w przeszłości - wskazał rozmówca Mateusza Ratajczaka. Gość WP dodał, że te wyniki są również lepsze od tych, które były uzyskiwane przez innych premierów w przeszłości w drugiej kadencji. Marcin Duma powiedział również, że "premier Morawiecki jest pewnym zasobem PiS". - Nie ma dzisiaj alternatywny dla Mateusza Morawieckiego. Żaden inny polityk w głowach wyborców PiS nie będzie pasował do tej roli, nawet Jarosław Kaczyński - zaznaczył gość WP i podkreślił, że "w głowach wyborców PiS Mateusz Morawiecki jest niewymienialny". - Taką samą pozycję zajmuje Jarosław Kaczyński. Jako prezes partii również jest niewymienialny - wyjaśnił.