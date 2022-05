Tak w Ukrainie komentował konkurs Eurowizji

Pierwszy półfinał Eurowizji 2022

We wtorek odbył się pierwszy półfinał Konkurs Piosenki Eurowizji 2022. W tym roku impreza odbywa się w Turynie we Włoszech. Znani są już pierwsi zwycięscy, którzy przechodzą do kolejnego etapu. To reprezentanci następujących krajów: Ukraina, Szwajcaria, Islandia, Armenia, Portugalia, Norwegia, Litwa, Grecja, Holandia, Mołdawia.