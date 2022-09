Tak teraz wygląda granica z Ukrainą. Dramatyczne kolejki

Liczba ciężarówek wypełnionych zbożem lub produktami przeznaczonymi na eksport z granicy ukraińsko-polskiej stale rośnie ze względu na zwiększone obciążenie polskich służb granicznych. Co więcej, na niektórych przejściach kolejki sięgają 45 km, co oznacza, że część kierowców zmuszonych jest do koczowania na granicy nawet przez kilka dni. Kolejki się tworzą i będą tworzyć, ponieważ przez wojnę większość transportu odbywa się drogą lądową. Jak wyliczyło ukraińskie ministerstwo infrastruktury, korki przy polskiej granicy powodują od 2 do 3 tys. euro strat dla każdego przewoźnika, co przekłada się na dziesiątki milionów strat miesięcznie dla całego sektora.