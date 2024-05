Tak Rosjanie polują na Zełenskiego. Kilka razy był poważnie zagrożony

- Teoretycznie otworzyłoby to drogę do realizacji scenariusza, jaki Federacja Rosyjska stara się wdrożyć od lutego 2022 roku - usunięcia prezydenta Ukrainy, czy to zmuszając go do ucieczki z kraju, na co liczyli Rosjanie już pierwszego dnia wojny, czy zabijając go, tak by można było na jego miejsce ustanowić kogoś innego, kto byłby bardziej ugodowy - czyli sterowany przez Moskwę - i zgodziłby się na realizację rosyjskich żądań. W obecnych uwarunkowaniach scenariusz taki jest, tak czy inaczej, mało prawdopodobny. Nie ma szans na to, by taka osoba, nawet w przypadku eliminacji Zełenskiego, mogła sprawować władzę - konkluduje dr Materniak.