Zełenski podjął kroki po próbie zamachu? Szef ZOP zwolniony

Siatka zamachowców rozbita. Mieli porwać lub zabić prezydenta

Według ustaleń SBU to uzbrojenie, przekazane w celu przeprowadzenia śmiertelnych ataków to drony FPV, ładunki RPG-7 i miny przeciwpiechotne MON-90. Ten arsenał zamachowców znaleziony został w Kijowie. Tu miało bowiem dojść do zamachu.