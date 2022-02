Tak pracownicy ubojni traktują indyki. Fundacji Viva! publikuje nagrania z nowego śledztwa

Kopanie, upychanie, targanie i przerzucanie - to powszechne metody, które stosują pracownicy jednej z ubojni podczas załadunku i rozładunku indyków. Fundacja Viva! opublikowała nagrania z najnowszego śledztwa. Aktywiści zarejestrowali, jak traktowane są zwierzęta tuż przed ubojem. Fundacja monitorowała w drugim półroczu 2021 r. dużą ubojnię drobiu w woj. lubuskim oraz fermy, z których transportowano indyki (woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie). Według danych GUS za 2020 r. w Polsce hoduje się i zabija ponad 41 mln indyków rocznie. Zwierzęta żyją w zamkniętych halach, skąd przerzuca się je do klatek na ciężarówki transportowe. Żywe indyki wiesza się za nogi na taśmie wjeżdżającej do ubojni. Tam zanurza się je w wodzie i razi prądem w celu ogłuszenia. Jak podkreśla Fundacja Viva!, to okrutne, ale powszechne i zgodne z prawem działanie. Jednak według aktywistów to, co zarejestrowano w trakcie śledztwa jest dalekie od wytycznych zawartych w przewodniku dobrych praktyk w transporcie drobiu Komisji Europejskiej. - Śmierć zwierząt i ich cierpienie są wliczone w każdy etap produkcji i opłacają się bardziej, niż dbanie o każde zwierzę i obchodzenie się z nim w sposób niepowodujący uszkodzeń i ran – podkreśla Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva! O sprawie został powiadomiony powiatowy lekarz weterynarii w Zielonej Górze. Nagrania opublikowano w ramach działań kampanii Stopklatka i Zostań Wege. Fundacja Viva! od lat zachęca do wyboru diety roślinnej. Na stronie www.zostanwege.pl można bezpłatnie pobrać 30-dniowy jadłospis.