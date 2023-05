"Tak powinno być". Macierewicz komentuje nowelizację ustawy

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej to jest zamknięcie procesu rozpoczętego w 1992 roku; wtedy uchwała lustracyjna rozpoczęła ujawnianie informacji o współpracy z aparatem komunistycznym - mówi PAP Antoni Macierewicz (PiS) po odrzuceniu przez Sejm sprzeciw Senatu do tej nowelizacji. To słuszna decyzja - dodał.