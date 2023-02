Tak potraktowali psa w Kaliszu. "Kiedy to się skończy?"

"Do zabrania" - taką kartkę ktoś przywiesił do betonowego słupa w Kaliszu i przywiązał do niego psa w typie amstaffa. Czworonóg trafił już do miejscowego schroniska. "Ludzka podłość nie zna granic" - komentują wolontariusze pomagający zwierzętom w kaliskim schronisku.