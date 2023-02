PiS kusi rolników przed wyborami. Będą duże zmiany

Kolejną korzystną zmianą dla rolników ma być wprowadzenie ograniczenia w zakupie gospodarstw przez osoby nie będące rolnikami. Nawet w ramach licytacji komorniczej, do zakupu będą mogli przystąpić tylko i wyłącznie rolnicy. Ponadto z egzekucji wyłączone mają zostać grunty rolne do 10 ha oraz zabudowania niezbędne do mieszkania i prowadzenia gospodarstwa w tym. np. ciągnik.