Tak pachnie obraz. Niezwykły eksperyment w Krakowie

Jak pachnie słynna "Dama z gronostajem"? Wiedzą to krakowscy muzealnicy i naukowcy, którzy we współpracy z partnerami ze słoweńskiej Lublany, zbadali i zamknęli we flamastrze zapach tego dzieła. W czasie kilkudniowego eksperymentu odwiedzający Muzeum Czartoryskich w Krakowie będą mogli sprawdzić to samodzielnie.