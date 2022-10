Tak Łukaszenka pomaga Putinowi. Na front jadą czołgi, amunicja i sprzęt wojskowy

Jak zauważa portal Defence24.pl, nie są to czołgi aktualnie używane przez czynne jednostki białoruskiej armii. "Możliwe, iż trafią one do jednostek rosyjskich lub jednostek samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Po oficjalnym - według Rosjan - przyłączeniu tych republik do Rosji w najbliższym czasie należy się spodziewać włączenia ich 1. i 2. Korpusów Armijnych do armii rosyjskiej. Możliwe, że duże braki sprzętowe tych korpusów wymagają ich uzupełnienia, a Rosja sama nie nadąża z uzupełnieniem własnych braków" – czytamy w analizie portalu Defence24.pl.