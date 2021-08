Tak internet zareagował na słowa Kaczyńskiego o "lex TVN". Piotr Zgorzelski komentuje filmik z Pablo Escobarem

- Uważamy, że pomysł z możliwością kupna przez kraj z OECD jest śmieszny, bo ryzyko z tym związane, w tym z praniem brudnych pieniędzy, wejściem do polskich mediów narkobiznesu, byłoby ogromne - tak o pomyśle Porozumienia na "rozbrojenie" ustawy medialnej powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). - Przyganiał kocioł garnkowi. Sam pan prezes mówi, że Gowin daje śmieszną poprawkę, później, po przecinku, dając śmieszną argumentację. Pozostawmy to w kategorii wydarzeń wakacyjnych - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Politykowi PSL pokazaliśmy, jak internet zareagował na słowa Jarosława Kaczyńskiego, przerabiając hiszpańskojęzyczny fragment serialu "Narcos". Pablo Escobar spieszy w nim wykupić telewizję TVN. Oto jak zareagował.