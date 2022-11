Tak ginie natura. Zabójczy handel fauną i florą

Dzięki Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Wyginięciem Dzikimi Gatunkami Zwierząt i Roślin (CITES), nazywanej od miejsca jej podpisania Konwencją Waszyngtońską, ochronie podlega niemal 40 tys. gatunków zwierząt i roślin za pomocą wprowadzonych ograniczeń w handlu międzynarodowym. Układ został podpisany w 1973 roku i od tego czasu przystąpiło do niego prawie każde państwo na świecie. Przedstawiciele rządowi zbierają się co trzy lata, by omówić istniejące i nowe ograniczenia w handlu dzikimi gatunkami. Tegoroczna konferencja w Panamie (zakończona w piątek 25.11.2022) poświęcona była ochronie prawie 600 gatunków zwierząt i roślin.