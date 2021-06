Aleksander Kwaśniewski zachwycony. Tak skomentował wygraną Igi Świątek

Iga Świątek w dwóch setach pokonała Martę Kostiuk (6:3, 6:4) i uzupełniła stawkę ćwierćfinalistów Rolanda Garrosa. Jej wygraną komentował w programie "Tłit" były prezydent Aleksander Kwaśniewski. - Iga Świątek jest w świetnej formie, a przede wszystkim jest niezwykle silna psychicznie. To był bardzo trudny mecz. Wydawało się parę razy, że może się potoczyć w zupełnie inną stronę. Ale ona to wszystko pokonała. Jest bardzo dobra technicznie. Piłka meczowa to maestria. To będą pokazywać przez lata jako piękne sztuczki tenisowe - mówił Kwaśniewski. Jak dodał, Iga Świątek "należy w tej chwili do wąskiej, ścisłej czołówki, a jeżeli wygra Rolanda Garrosa, to potwierdzi, że jest już w bardzo ścisłej czołówce światowej".