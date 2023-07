Tajwan gotowy na każdy scenariusz. Trwają manewry z ostrą amunicją

Wojskowe manewry na Tajwanie. W poniedziałek tajwańskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia przy wykorzystaniu ostrej amunicji wobec narastającego zagrożenia z Chin. Agencja AP udostępniła nagranie z tego wydarzenia i widać na nim m.in. dużą ilość żołnierzy, biorących udział w ostrzale celów na wodzie. Wojskowi ćwiczyli obronę wybrzeża podczas ewentualnego ataku nieprzyjaciela przy użyciu rakiet przeciwpancernych. Rzecznik tajwańskiego MON, Sun Li-fan powiedział, że te manewry mają na celu wzmocnienie operacji obronnych i zwiększenie pewności siebie żołnierzy oraz ich zdolności do obrony Tajwanu. - Celem jest wzmocnienie operacji obronnych Tajwanu i szkolenie w rzeczywistych warunkach bojowych. Po to, by nasi żołnierze mieli większą pewność siebie i zdolność do wypełniania obowiązków związanych z obroną kraju - mówił Sun Li-fan. Jest to kolejna odpowiedź na wzmożoną aktywność chińskich okrętów u wybrzeży Tajwanu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wkrótce na wyposażenie tajwańskiej armii mają trafić nowe pociski przeciwpancerne Tow 2B. Ten rodzaj broni może skutecznie atakować wrogie okręty wojenne i pojazdy opancerzone z zasięgiem do 4,5 km.