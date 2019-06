Tajny film TVP o Tusku. Są w nim wypowiedzi Ziemkiewicza i Zaremby. "To było lata temu, nawet nie pamiętam"

- Trzy lata temu nagrywałem dla TVP coś pod tym kątem. Myślałem, że ten projekt dawno padł - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Ziemkiewicz, którego wypowiedzi mają się pojawić w "supertajnym" filmie TVP o Donaldzie Tusku. Głos ma w nim też zabrać Piotr Zaremba. - To było nagrywane dawno temu. Nawet dobrze tego nie pamiętam - wyznaje.

"Newsweek" informuje, że dotarł do dokumentu Telewizji Polskiej o Donaldzie Tusku . Film ma pokazywać byłego premiera w jak najgorszym świetle. TVP czeka jednak z emisją - na przykład na decyzję szefa RE o powrocie do polskiej polityki.

- Jeśli coś pisze "Newsweek", to pewnie nieprawda, ale jeśli chodzi o film robiony przez TVP, to trzy lata temu nagrywałem dla nich coś pod tym kątem. Nie jestem w stanie podać konkretów, myślałem, że ten projekt dawno padł. O Tusku mówiłem jak najgorzej i dziś myślę o nim tam samo - mówi nam Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz.

Piotr Zaremba potwierdza: jego wypowiedzi również były nagrywane w 2016 roku. - Nawet ich dobrze nie pamiętam - mówi historyk. I dodaje: - W 2016 roku TVP, choć politycznie kojarzona z prawicą, nie kojarzyła mi się z aż takim natężeniem propagandy jak dziś. Jeśli to ma być materiał kampanijny, to tego kontekstu nie znałem.

Były rzecznik PiS ocenia, że Donald Tusk nadal jest ważną osobą w życiu publicznym. - Ma do odegrania jakąś rolę. Jest więc osobą, którą będzie się prześwietlać i nie widzę w tym niczego złego. A że robi to TVP, a nie TVN, to mnie nie dziwi. We mnie zapowiedź pojawienia się takiego dokumentu nie wywołuje większych emocji, ale ja nie oglądam telewizji - podsumowuje.