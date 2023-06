Tajne radary ZSRR. Polacy w opuszczonym miejscu nad Bałtykiem

Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do Irbene. To miasto duchów w północno-zachodniej Łotwie, które od Morza Bałtyckiego oddziela jedynie gęsty las. W tym miejscu znajduje się dawna radziecka baza wojskowa z radioteleskopami z lat 70. XX w. i opuszczonym wojskowym osiedlem dla Rosjan i ich rodzin. Ekipie Urbex udało się pokazać od środka radzieckie radary szpiegowskie. Służyły one m.in. do podsłuchiwania komunikatów nadawanych przez wojska alianckie. Nazywano je "uchem Moskwy". Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych. Wspieraj ekipę Urbex History na Patronite.