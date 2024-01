Tajne loty rządu. Zaskakująca odpowiedź KPRM

Traktowanie rządowego samolotu jak taksówki zarzucono także innym politykom. W latach 2007-2011 Donald Tusk miał latać rządowym samolotem do i z Gdańska 175 razy - podała "Gazeta Wyborcza". Z kolei we wrześniu 2019 r. ujawniono, że prezydent Andrzej Duda odbył ponad 600 lotów, spośród których wiele ze statusem HEAD odbywało się do rezydencji w Juracie.