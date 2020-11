Tajna narada na Nowogrodzkiej. Bez ministra Zbigniewa Ziobro

Narada rozpoczęła się ok. godz. 16.00 na Nowogrodzkiej. Do biura Jarosława Kaczyńskiego przyjechali minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i premier Mateusz Morawiecki.

Według ustaleń WP, spotkanie trwało kilka godzin. Nieoficjalnie, politycy rozmawiali o wecie do unijnego budżetu, o postawie w tej sprawie lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ale także o odejściu kilku posłów PiS z klubu parlamentarnego partii.

Przypomnijmy, że w poniedziałek minister sprawiedliwości wraz z innymi politykami swojej partii na konferencji prasowej zapowiedział, że w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością, polski rząd powinien postawić twarde weto.

- Niezależnie jakie to powodowałoby konsekwencje Polska powinna mówić jednym głosem: nie zgadzamy się na tak radykalne ograniczenie suwerenności Polski i dlatego składamy weto - powiedział Ziobro.

Nieoficjalnie, w kierownictwie PiS odebrano to jako próbę wysłania sygnału do wyborców Solidarnej Polski, że partia Zbigniewa Ziobry jest w sprawie unijnego budżetu nieprzejednana. Próbę spóźnioną, bo już wcześniej w ostrzejszym tonie wypowiadał się prezes Jarosław Kaczyński (w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie"), a premier Mateusz Morawiecki i jego otoczenie komunikowało, że również w tej sprawie nie ustąpi.

Dodatkowo, partia Jarosława Kaczyńskiego ma personalny problem z częścią polityków. We wtorek swoje odejście z partii zapowiedział poseł Lech Kołakowski. Jak przekazał w RMF FM, że razem z nim z partii ma odejść "grupa kilku osób". Odejścia z PiS mogą doprowadzić do tego, że klub ten utraci większość w Sejmie - obecnie liczy 235 posłów, a większość to 231.