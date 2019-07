Tajna misja Antoniego Macierewicza. Polityk PiS komentuje

Jarosław Kaczyński wyznaczył Antoniemu Macierewiczowi zadanie. Ma zmobilizować twardy elektorat na wschodzie kraju, ale jego wystąpienia nie powinny przebijać się do szerokiej opinii publicznej - podaje "Wprost". Polityk już odniósł się do tych doniesień.



Jeden z polityków prawicy w rozmowie z tygodnikiem powiedział, że "to ma być przekaz skierowany do radykalnego, prawicowego wyborcy". - Macierewicz będzie jeździł po tych katakumbach i opowiadał o zdradzie narodowej naszym wyznawcom. Dla tych ludzi jest ikoną, nikt nie ma takiego posłuchu jak on - wyjaśnił.