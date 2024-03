Tajemniczy tunel pod kościołem w Dębince. Legendy okazały się prawdą

Potwierdzono, że pod posadzką faktycznie istnieje tunel. Aby bliżej zbadać to, na co natrafiono i dokąd prowadzi ten otwór, konieczne będą dalsze badania. W związku z tym badacze mają zamiar wystąpić o zgodę do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zdjęcie posadzki. Prace będą nadzorowane przez zespół doświadczonych archeologów.