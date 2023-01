Tajemniczy pożar w Sankt Petersburgu. Białoruski producent maszyn rolniczych w ogniu

Na terenie Rosji doszło do kolejnego zagadkowego pożaru. Tym razem do sieci trafiło nagranie z Sankt Petersburga, gdzie ogień zajął zakłady produkcyjne "Belarus MTZ", które należą do Białorusi i specjalizują się w produkcji maszyn, głównie ciągników rolniczych. Rosyjskie służby poinformowały, że w wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch pracowników firmy. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ale po sieci już krąży wiele teorii spiskowych. Jak informował serwis Prawda.ua, ostatnio w Rosji wzrosła liczba pożarów na dużą skalę. W ciągu zaledwie dwóch tygodni było ich kilkanaście. Pożary wybuchały m.in. w rafineriach ropy naftowej na Syberii, składach ropy naftowej w rejonie miasta Suraż w obwodzie briańskim. Paliły się też duże centra handlowe w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Z kolei na jaw wyszło, że podobna sytuacja wydarzyła się w Tomsku, gdzie spłonął magazyn z wyposażeniem dla nowo zmobilizowanych żołnierzy Putina.