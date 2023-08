Tajemniczy pożar w Rosji. W pobliżu rezydencji Putina

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nie wiadomo też, co znajdowało się w magazynie. Według informacji podawanych na kanale Baza na telegramie miał to być skład wyrobów piwowarskich. Agencja Ria Nowosti przekazuje, że znajduje się tam magazyn, firma logistyczna u punkt odbioru zużytych palet.