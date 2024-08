Tajemniczy obiekt spadł pod Olsztynem. "Sprawę bada policja"

- Sprawę bada policja, jest to standardowa procedura - przekazał w rozmowie z WP rzecznik DORSZ. - Najprawdopodobniej balon meteorologiczny. Nie wydarzyło się nic niepokojącego - podkreślił ppłk Jacek Goryszewski.

Goryszewski dodał, że dziennie na świecie są puszczane tysiące balonów meteorologicznych. - Gdzieś muszą wylądować. Nie jest to pierwszy raz, kiedy taki obiekt ląduje na terytorium Polski. Nie jest również niczym dziwnym, że znaleziona przy nim kapsuła została opisana cyrylicą - zaznaczył.

Obiekt wylądował akurat pod Olsztynem prawdopodobnie przez mocne podmuchy wiatru. Jeżeli został on zwiany zza wschodniej granicy, napisy cyrylicą są zupełnie naturalne.

- Najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny. Dzisiaj policja będzie przedstawiała raport w tej sprawie. Zawsze w takiej sytuacji służby państwa muszą zadziałać. Nasze systemy nie zanotowały żadnych obiektów o charakterze militarnym , stąd na miejscu nie ma wojska - podkreślił minister obrony narodowej.

- Policjanci przez całą noc zabezpieczali obiekt, który został znaleziony pod Olsztynem. Może to być balon meteorologiczny, ale odnaleziony przedmiot muszą zbadać specjaliści - przekazał oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski.

- Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło , że to balon - dodał rzecznik.

- Już go wzięliśmy, będzie w tej sprawie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury - mówił policjant. Odnaleziony w środę wieczorem obiekt od razu przebadali strażacy, by mieć pewność, że nie jest to przedmiot promieniujący, czy w żaden inny sposób niebezpieczny.