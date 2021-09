Tajemniczy gość na konwencji Hołowni? Padło zaskakujące nazwisko

W najbliższą sobotę odbędzie się, hucznie zapowiadana, konwencja Polski 2050 Szymona Hołowni. Ma na niej wystąpić tajemniczy gość. Kto to może być? - Pewnie Donald Tusk - obstawiał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska, KP PiS) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Na konwencji Hołowni? - dopytywał zdumiony prowadzący program Michał Wróblewski. - Przecież duża część zaplecza pana Hołowni to ludzie pana Tuska. Cokolwiek by teraz nie robili, to się przecież od siebie wzajemnie nie odetną, z panem Ostachowiczem na czele - stwierdził Woś. - Trzeba powiedzieć, że to jakieś sztuczne działanie i sztuczne medialne pompowanie środowiska, które wprost nawiązuje do Donalda Tuska - dodał.