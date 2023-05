Tajemnicze zjawisko na niebie w górach. "Postać z aureolą"

Chiński turysta zbladł, gdy wszedł na szczyt góry w prowincji Syczuan, a na niebie zauważył postać otoczoną aureolą. Do sieci trafiło nagranie tego zdarzenia i widać na nim, że po chwilowym szoku, którego doznaje mężczyzna na widok tajemniczej postaci, później zauważa, że jest to nic innego, jak sztuczka natury. Agencja Reutera opublikowała to nagranie - przedstawia ono zjawisko optyczne nazywane widmem Brockenu lub mamidłem górskim. Chińczykowi z początku wydawało się, że widzi "zjawę", ale później zorientował się, że każdy jego ruch jest odzwierciedlany, jak w lustrzanym odbiciu. Wszystko dlatego, że doszło do wystąpienia widma Brockenu, czyli zjawiska optycznego najczęściej pojawiającego się w wysokich górach. Zjawisko to powstaje, gdy obserwator w słońcu zaobserwuje własny cień na chmurze znajdującej się niżej od niego. Zjawisku towarzyszy tęczowa obwódka, która określana jest jako gloria. Co ciekawe, pierwszy opis tego zjawiska pochodzi z XVIII wieku, z okolic szczytu Brocken w górach Harz, w środkowych Niemczech.